Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001

Картриджи для проточного фильтра ГЕЙЗЕР это комплект устройств, используемых для улучшения качества водопроводной воды. В набор входит три картриджа, предназначенных для очистки жесткой воды, воды с содержанием тяжелых металлов и хлора. Каждый картридж обладает собственным составом, и выполняет конкретный вид очистки. Первый картридж типа РР производит очистку от механических частиц, которые загрязняют воду: мелкий песок, хлопья ржавчины и органические включения. Следующий картридж, Арагон 2 имеет в составе ионообменную смолу, которая позволяет удалить соли кальция и магния, тяжелые металлы, марганец и хлор, снижая Ph воды. Третий картридж СВС с активированным углем и ионами серебра убивает содержащиеся в воде болезнетворные микроорганизмы. Купить комплект картриджей Гейзер можно для установки в стационарный фильтр Гейзер Люкс серии 3.

Преимущества ГЕЙЗЕР №1 50001:

Полный комплект для комплексной очистки;

Эффективная и быстрая работа;

Делают воду пригодной для питья;

Избавляют от примесей;

Убирают хлор;

Смягчают воду.

Комплектация: