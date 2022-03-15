Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.4
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Габариты, мм
|221х124х271
Картриджи для проточного фильтра ГЕЙЗЕР это комплект устройств, используемых для улучшения качества водопроводной воды. В набор входит три картриджа, предназначенных для очистки жесткой воды, воды с содержанием тяжелых металлов и хлора. Каждый картридж обладает собственным составом, и выполняет конкретный вид очистки. Первый картридж типа РР производит очистку от механических частиц, которые загрязняют воду: мелкий песок, хлопья ржавчины и органические включения. Следующий картридж, Арагон 2 имеет в составе ионообменную смолу, которая позволяет удалить соли кальция и магния, тяжелые металлы, марганец и хлор, снижая Ph воды. Третий картридж СВС с активированным углем и ионами серебра убивает содержащиеся в воде болезнетворные микроорганизмы. Купить комплект картриджей Гейзер можно для установки в стационарный фильтр Гейзер Люкс серии 3.
Преимущества ГЕЙЗЕР №1 50001:
- Полный комплект для комплексной очистки;
- Эффективная и быстрая работа;
- Делают воду пригодной для питья;
- Избавляют от примесей;
- Убирают хлор;
- Смягчают воду.
Комплектация:
- Комплект картриджей;
- Упаковка.