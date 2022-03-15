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Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001
5.0
2
1 659 ₽
2 630 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001
    Арт. X1691080211
    5.0
    2
    Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001
    Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001
      Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001
      Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001

      Комплект картриджей для жесткой воды Гейзер №1 50001

      • -971 ₽
      1 659 ₽
      2 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.4
      Габариты, мм
      		221х124х271
      Все характеристики
      • -971 ₽
      1 659 ₽
      2 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Картриджи для проточного фильтра ГЕЙЗЕР это комплект устройств, используемых для улучшения качества водопроводной воды. В набор входит три картриджа, предназначенных для очистки жесткой воды, воды с содержанием тяжелых металлов и хлора. Каждый картридж обладает собственным составом, и выполняет конкретный вид очистки. Первый картридж типа РР производит очистку от механических частиц, которые загрязняют воду: мелкий песок, хлопья ржавчины и органические включения. Следующий картридж, Арагон 2 имеет в составе ионообменную смолу, которая позволяет удалить соли кальция и магния, тяжелые металлы, марганец и хлор, снижая Ph воды. Третий картридж СВС с активированным углем и ионами серебра убивает содержащиеся в воде болезнетворные микроорганизмы. Купить комплект картриджей Гейзер можно для установки в стационарный фильтр Гейзер Люкс серии 3.

        Преимущества ГЕЙЗЕР №1 50001:

        • Полный комплект для комплексной очистки;
        • Эффективная и быстрая работа;
        • Делают воду пригодной для питья;
        • Избавляют от примесей;
        • Убирают хлор;
        • Смягчают воду.

        Комплектация:

        • Комплект картриджей;
        • Упаковка.