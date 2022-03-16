Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)

Преимущества

Картридж РР 5 10SL - берет на себя весь удар загрязненной воды, защищая последующие элементы фильтра

Картридж Арагон-2 Био - очищает, дезинфицирует воду

Картридж MMB-10SL - удаляет хлор, кондиционирует воду

Комплект картриджей Гейзер №7 50035 состоит из сменных фильтрэлементов для трехступенчатых стационарных систем Гейзер-БИО 321 и 322. Подобраны картриджи стандарта 10SL для очистки воды с повышенной степенью жесткости.