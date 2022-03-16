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Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)
5.0
2
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Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)
    Арт. X16910802333
    5.0
    2
    Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)
    Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)
      Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)
      Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)

      Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.26
      Габариты, мм
      		221х110х270
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей Гейзер №7 50035 состоит из сменных фильтрэлементов для трехступенчатых стационарных систем Гейзер-БИО 321 и 322. Подобраны картриджи стандарта 10SL для очистки воды с повышенной степенью жесткости.

        Преимущества

        • Картридж РР 5 10SL - берет на себя весь удар загрязненной воды, защищая последующие элементы фильтра
        • Картридж Арагон-2 Био - очищает, дезинфицирует воду
        • Картридж MMB-10SL - удаляет хлор, кондиционирует воду