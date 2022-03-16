Комплект картриджей №7 Гейзер 50035 (Акция)
Арт. X16910802333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.26
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Габариты, мм
|221х110х270
- Комплект картриджей Гейзер №7 50035 состоит из сменных фильтрэлементов для трехступенчатых стационарных систем Гейзер-БИО 321 и 322. Подобраны картриджи стандарта 10SL для очистки воды с повышенной степенью жесткости.
Преимущества
- Картридж РР 5 10SL - берет на себя весь удар загрязненной воды, защищая последующие элементы фильтра
- Картридж Арагон-2 Био - очищает, дезинфицирует воду
- Картридж MMB-10SL - удаляет хлор, кондиционирует воду