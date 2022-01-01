Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036
Арт. X16910802334
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.86
|
Габариты, мм
|218х125х271
- Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036 состоит из сменных фильтрэлементов для трехступенчатых стационарных систем Гейзер-БИО 331 и 332. Подобраны картриджи стандарта 10SL для очистки воды с повышенной степенью жесткости.
Преимущества
- Картридж Арагон-2 БИО - для очистки воды от растворенного железа, тяжелых металлов, радионуклидов, снижения жесткости воды, удаления бактерий и вирусов
- Картридж БС - для эффективного удаления солей жесткости
- Картридж ММВ - для удаления хлора, улучшения вкусовых качеств