Преимущества

Картридж Арагон-2 БИО - для очистки воды от растворенного железа, тяжелых металлов, радионуклидов, снижения жесткости воды, удаления бактерий и вирусов

Картридж БС - для эффективного удаления солей жесткости

Картридж ММВ - для удаления хлора, улучшения вкусовых качеств

Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036 состоит из сменных фильтрэлементов для трехступенчатых стационарных систем Гейзер-БИО 331 и 332. Подобраны картриджи стандарта 10SL для очистки воды с повышенной степенью жесткости.