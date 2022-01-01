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Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036
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Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036
    Арт. X16910802334
    Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036

      Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802334

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.86
      Габариты, мм
      		218х125х271
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей №8 для сверхжесткой воды Гейзер 50036 состоит из сменных фильтрэлементов для трехступенчатых стационарных систем Гейзер-БИО 331 и 332. Подобраны картриджи стандарта 10SL для очистки воды с повышенной степенью жесткости.

        Преимущества

        • Картридж Арагон-2 БИО - для очистки воды от растворенного железа, тяжелых металлов, радионуклидов, снижения жесткости воды, удаления бактерий и вирусов
        • Картридж БС - для эффективного удаления солей жесткости
        • Картридж ММВ - для удаления хлора, улучшения вкусовых качеств