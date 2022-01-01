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Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130
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Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130
    Арт. X16910802323
    Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130

      Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802323

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.23
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130 стандартной комплектации включает в себя три картриджа, подходят для систем очистки воды с отдельным краном «под мойку», в которых используются стандарты Slim.

        Преимущества

        • Полипропиленовый картридж для очистки воды от механических примесей PP
        • Прессованный угольный картридж CP (активированный кокосовый уголь) для удаления из воды привкусов, запахов, активного хлора и цветности. Картридж сделан в виде прессованного, полого, цилиндра по технологии карбон-блок
        • Картридж с гранулированным кокосовым углем CG - предназначен, для финишной очистки воды от растворенных газов, примесей, привкусов цветности и хлора