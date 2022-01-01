Преимущества

Полипропиленовый картридж для очистки воды от механических примесей PP

Прессованный угольный картридж CP (активированный кокосовый уголь) для удаления из воды привкусов, запахов, активного хлора и цветности. Картридж сделан в виде прессованного, полого, цилиндра по технологии карбон-блок

Картридж с гранулированным кокосовым углем CG - предназначен, для финишной очистки воды от растворенных газов, примесей, привкусов цветности и хлора

Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130 стандартной комплектации включает в себя три картриджа, подходят для систем очистки воды с отдельным краном «под мойку», в которых используются стандарты Slim.