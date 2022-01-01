Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130
Арт. X16910802323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.23
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Материал корпуса
|пластик
- Комплект картриджей Kristal Filter Standard 3201130 стандартной комплектации включает в себя три картриджа, подходят для систем очистки воды с отдельным краном «под мойку», в которых используются стандарты Slim.
Преимущества
- Полипропиленовый картридж для очистки воды от механических примесей PP
- Прессованный угольный картридж CP (активированный кокосовый уголь) для удаления из воды привкусов, запахов, активного хлора и цветности. Картридж сделан в виде прессованного, полого, цилиндра по технологии карбон-блок
- Картридж с гранулированным кокосовым углем CG - предназначен, для финишной очистки воды от растворенных газов, примесей, привкусов цветности и хлора