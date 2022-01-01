Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300
Арт. X16910802183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.44
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Габариты, мм
|536х332х194
- Комплект картриджей Новая Вода K681 предусматривает наличие трех изделий, которые подходят для установки в фильтры Новая вода M300.
Преимущества
- K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм
- К 876 обеспечивает умягчение, снижение концентрации солей жесткости и уменьшение накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы
- K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра