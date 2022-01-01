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Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300
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Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300
    Арт. X16910802183
    Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300
    Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300
      Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300
      Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300

      Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802183

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.44
      Габариты, мм
      		536х332х194
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей Новая Вода K681 предусматривает наличие трех изделий, которые подходят для установки в фильтры Новая вода M300. 

        Преимущества

        • K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм
        • К 876 обеспечивает умягчение, снижение концентрации солей жесткости и уменьшение накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы
        • K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра