Комплект картриджей Новая Вода K681 для М300

Преимущества

K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм

К 876 обеспечивает умягчение, снижение концентрации солей жесткости и уменьшение накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы

K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

Комплект картриджей Новая Вода K681 предусматривает наличие трех изделий, которые подходят для установки в фильтры Новая вода M300.