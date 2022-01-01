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Комплект кассет Барьер Б-4 (3шт)
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Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Комплект кассет Барьер Б-4 (3шт)
    Арт. X16910802102
    Комплект кассет Барьер Б-4 (3шт)

      Комплект кассет Барьер Б-4 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802102

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты
      Проточный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подходит для всех фильтров-кувшинов БАРЬЕР.

        Преимущества

        • Высококачественная доочистка водопроводной воды от хлора, хлорорганики, тяжелых металлов, пестицидов, ПАВ и нефтепродуктов
        • Герметичная резьба предотвращает попадание неочищенной воды отфильтрованную