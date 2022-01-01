Комплект кассет Барьер Б-4 (3шт)
Арт. X16910802102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты
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Проточный
|Нет
- Подходит для всех фильтров-кувшинов БАРЬЕР.
Преимущества
- Высококачественная доочистка водопроводной воды от хлора, хлорорганики, тяжелых металлов, пестицидов, ПАВ и нефтепродуктов
- Герметичная резьба предотвращает попадание неочищенной воды отфильтрованную