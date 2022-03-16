Преимущества

Представляет готовое решения для монтажа дымохода

Длина комплекта в сборе 750 мм

Комплект турбированного дымохода предназначен для горизонтального монтажа через стену

Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL - стандартная система дымоудаления для присоединения к настенным котлам с закрытой камерой сгорания. Коаксиальные системы дымоудаления представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Дымоход предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания при построении горизонтальных и вертикальных схем дымоудаления. Коаксиальные дымоходы идеально подходят для частных домов и малоэтажного строительства.