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Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL
5.0
2
1 939 ₽
Комплекты коаксиального дымохода
    Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL
    Арт. X130504212
    5.0
    2
    Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL

      Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL

      1 939 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X130504212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Швеция
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		8
      Все характеристики
      1 939 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL - стандартная система дымоудаления для присоединения к настенным котлам с закрытой камерой сгорания. Коаксиальные системы дымоудаления представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Дымоход предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания при построении горизонтальных и вертикальных схем дымоудаления. Коаксиальные дымоходы идеально подходят для частных домов и малоэтажного строительства.

        Преимущества

        • Представляет готовое решения для монтажа дымохода
        • Длина комплекта в сборе 750 мм
        • Комплект турбированного дымохода предназначен для горизонтального монтажа через стену