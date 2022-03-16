Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL
Арт. X130504212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Швеция
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Внешний диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|8
- Комплект коаксиального дымохода Electrolux 61 KIT.CL.0VAL - стандартная система дымоудаления для присоединения к настенным котлам с закрытой камерой сгорания. Коаксиальные системы дымоудаления представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Дымоход предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания при построении горизонтальных и вертикальных схем дымоудаления. Коаксиальные дымоходы идеально подходят для частных домов и малоэтажного строительства.
Преимущества
- Представляет готовое решения для монтажа дымохода
- Длина комплекта в сборе 750 мм
- Комплект турбированного дымохода предназначен для горизонтального монтажа через стену