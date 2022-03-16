Коаксиальный комплект Navien 60/100 A0482 (д/х)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Стандартный коаксиальный комплект дымохода Navien 0482 предназначена для традиционных котлов серии Ace COAXIAL. Применяется для установки коаксиальной системы дымохода. Система подключается непосредственно к котлу для передачи и поступления газов по одной трубе через стену или крышу. Элементы системы выполнены в белом цвете.