Коаксиальный комплект Navien 60/100 A0482 (д/х)
Арт. X130504245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Внешний диаметр, мм
|100
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Цвет
|белый
- Стандартный коаксиальный комплект дымохода Navien 0482 предназначена для традиционных котлов серии Ace COAXIAL. Применяется для установки коаксиальной системы дымохода. Система подключается непосредственно к котлу для передачи и поступления газов по одной трубе через стену или крышу. Элементы системы выполнены в белом цвете.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость