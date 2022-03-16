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Коаксиальный комплект Navien 60/100 A0482 (д/х)
5.0
2
Найти аналог
Коаксиальный дымоход
    Коаксиальный комплект Navien 60/100 A0482 (д/х)
    Арт. X130504245
    5.0
    2
    Коаксиальный комплект Navien 60/100 A0482 (д/х)

      Коаксиальный комплект Navien 60/100 A0482 (д/х)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130504245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стандартный коаксиальный комплект дымохода Navien 0482 предназначена для традиционных котлов серии Ace COAXIAL. Применяется для установки коаксиальной системы дымохода. Система подключается непосредственно к котлу для передачи и поступления газов по одной трубе через стену или крышу. Элементы системы выполнены в белом цвете.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость