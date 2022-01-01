Комплект коаксиальный Navien KITC231RP антилед 1м 60/100

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Колено изготовлено из алюминия методом литья под давлением. Материал внутреннего газохода - коррозионностойкий алюминиевый сплав толщиной 1 мм. Труба для внутреннего газохода изготовлена по бесшовной технологии методом экструзии (абсолютная герметичность и стойкость к коррозии) наружный воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашена белой полиэфирной глянцевой краской ral9003 стойкой к ультрафиолету.