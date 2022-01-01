Комплект коаксиальный Navien KITC231RP антилед 1м 60/100
Арт. X130504267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Внешний диаметр, мм
|100
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Цвет
|белый
- Колено изготовлено из алюминия методом литья под давлением. Материал внутреннего газохода - коррозионностойкий алюминиевый сплав толщиной 1 мм. Труба для внутреннего газохода изготовлена по бесшовной технологии методом экструзии (абсолютная герметичность и стойкость к коррозии) наружный воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашена белой полиэфирной глянцевой краской ral9003 стойкой к ультрафиолету.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость