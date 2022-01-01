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Комплект коаксиальный Navien KITC231RP антилед 1м 60/100
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Коаксиальный дымоход
    Комплект коаксиальный Navien KITC231RP антилед 1м 60/100
    Арт. X130504267
    Комплект коаксиальный Navien KITC231RP антилед 1м 60/100

      Комплект коаксиальный Navien KITC231RP антилед 1м 60/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130504267

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Колено изготовлено из алюминия методом литья под давлением. Материал внутреннего газохода - коррозионностойкий алюминиевый сплав толщиной 1 мм. Труба для внутреннего газохода изготовлена по бесшовной технологии методом экструзии (абсолютная герметичность и стойкость к коррозии) наружный воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашена белой полиэфирной глянцевой краской ral9003 стойкой к ультрафиолету.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость