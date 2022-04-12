Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")
Арт. X19031850335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 - набор принадлежностей для быстрого подсоединения к шлангу необходимых насадок для полива или другого шланга. Все соединительные элементы быстро и легко подсоединяются, также просто снимаются. Обеспечивают надежное герметичное крепление аксессуаров для полива.