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Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")
5.0
2
Найти аналог
Коннекторы
    Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")
    Арт. X19031850335
    5.0
    2
    Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")
    Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")
      Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")
      Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")

      Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 - набор принадлежностей для быстрого подсоединения к шлангу необходимых насадок для полива или другого шланга. Все соединительные элементы быстро и легко подсоединяются, также просто снимаются. Обеспечивают надежное герметичное крепление аксессуаров для полива.