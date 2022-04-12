Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 (13 мм, 1/2")

Комплект коннекторов Gardena 18283-20.000.00 - набор принадлежностей для быстрого подсоединения к шлангу необходимых насадок для полива или другого шланга. Все соединительные элементы быстро и легко подсоединяются, также просто снимаются. Обеспечивают надежное герметичное крепление аксессуаров для полива.