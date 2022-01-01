Комплект кулачков прямых, цельных, каленых для патрона Jet 125мм IT125400 IT125401

Описание товара:

Кулачки JET IT315801 являются сменным приспособлением для токарного патрона диаметром 125 мм IT125400. Сменные каленые кулачки протачивают перед началом токарной обработки одной или партии заготовок, в результате чего снижается биение и повышается точность.

Комплектация: