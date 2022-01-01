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Комплект кулачков прямых, цельных, каленых для патрона Jet 125мм IT125400 IT125401
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Для прочей техники
    Комплект кулачков прямых, цельных, каленых для патрона Jet 125мм IT125400 IT125401
    Арт. Х12403719
    Комплект кулачков прямых, цельных, каленых для патрона Jet 125мм IT125400 IT125401

      Комплект кулачков прямых, цельных, каленых для патрона Jet 125мм IT125400 IT125401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403719

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		51x38.5x20
      Количество, шт
      		3
      Цвет
      		черный
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Кулачки JET IT315801 являются сменным приспособлением для токарного патрона диаметром 125 мм IT125400. Сменные каленые кулачки протачивают перед началом токарной обработки одной или партии заготовок, в результате чего снижается биение и повышается точность.

        Комплектация:

        • Кулачки JET IT315801 – 3 шт.