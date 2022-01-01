Комплект кулачков прямых, цельных, каленых для патрона Jet 125мм IT125400 IT125401
Арт. Х12403719
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|51x38.5x20
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Количество, шт
|3
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Цвет
|черный
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Материал
|металл
Описание товара:
Кулачки JET IT315801 являются сменным приспособлением для токарного патрона диаметром 125 мм IT125400. Сменные каленые кулачки протачивают перед началом токарной обработки одной или партии заготовок, в результате чего снижается биение и повышается точность.
Комплектация:
- Кулачки JET IT315801 – 3 шт.