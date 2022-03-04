Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior
Арт. X1909274
Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior
Арт. X1909274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, картофелевыкапыватель, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
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Количество предметов, шт
|8
- Отлично подходит для садовых грядок, разрыхления, размельчения пластов почвы между растениями, занимающими небольшие площади. Подходит для культиваторов моделей: Elite, ARO, ECO, PRIMO, PROMO, NEO, Q JUNIOR, VARIO.
Преимущества
- Подходит для множества моделей
- Надежность