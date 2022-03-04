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Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior
5.0
2
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Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior
    Арт. X1909274
    5.0
    2
    Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior

      Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1909274
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, картофелевыкапыватель, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отлично подходит для садовых грядок, разрыхления, размельчения пластов почвы между растениями, занимающими небольшие площади. Подходит для культиваторов моделей: Elite, ARO, ECO, PRIMO, PROMO, NEO, Q JUNIOR, VARIO.

        Преимущества

        • Подходит для множества моделей
        • Надежность