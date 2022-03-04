Комплект навесного оборудования Maxi на культиваторы Elite, Primo, Promo, Eco, Qjunior

Преимущества

Подходит для множества моделей

Надежность

Отлично подходит для садовых грядок, разрыхления, размельчения пластов почвы между растениями, занимающими небольшие площади. Подходит для культиваторов моделей: Elite, ARO, ECO, PRIMO, PROMO, NEO, Q JUNIOR, VARIO.