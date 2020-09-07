Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)

Комплект навесного оборудования FORZA МБ — высококачественный набор неактивных дополнительных навесных приспособлений для мотоблоков отечественного производства. Подходит для мотоблоков типов Угра, Ока, Нева. В набор входят зацепы для грунта, плуг, окучник, сцепка и картофелевыкапыватель. Нержавеющая российская сталь прослужит долгие годы без лишних хлопот, помогая бороздить и окультуривать почву. Купить комплект навесного оборудования FORZA МБ - значит позаботиться о комплекте, который гарантирует высокую эффективность пахотных работ, тщательного окучивания и быстрого сбора урожая.

Преимущества

Упрощают почвенные работы

Легко устанавливаются

Не занимают много места для хранения

Обеспечивают многофункциональность мотоблока

Комплектация