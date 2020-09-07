Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
Арт. X190394290
Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
Арт. X190394290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, картофелевыкапыватель, окучник, плуг, сцепка
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Количество предметов, шт
|6
- Комплект навесного оборудования FORZA МБ — высококачественный набор неактивных дополнительных навесных приспособлений для мотоблоков отечественного производства. Подходит для мотоблоков типов Угра, Ока, Нева. В набор входят зацепы для грунта, плуг, окучник, сцепка и картофелевыкапыватель. Нержавеющая российская сталь прослужит долгие годы без лишних хлопот, помогая бороздить и окультуривать почву. Купить комплект навесного оборудования FORZA МБ - значит позаботиться о комплекте, который гарантирует высокую эффективность пахотных работ, тщательного окучивания и быстрого сбора урожая.
Преимущества
- Упрощают почвенные работы
- Легко устанавливаются
- Не занимают много места для хранения
- Обеспечивают многофункциональность мотоблока
Комплектация
- Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (2 шт.)
- Плуг ПМБК 12.500.250 (1 шт.)
- Окучник ОМБДР 10.470.700 (1 шт.)
- Сцепка ССУ 90.300.16 (1 шт.)
- Картофелевыкапыватель КМБК 12.500 (1 шт.)