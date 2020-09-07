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Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
5.0
1
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Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
    Арт. X190394290
    5.0
    1
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
    Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)
      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)

      Комплект навесного оборудования МБ (копалка, плуг, сцепка, двухрядный окучник, 2 грунтозацепа)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394290
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, картофелевыкапыватель, окучник, плуг, сцепка
      Количество предметов, шт
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект навесного оборудования FORZA МБ — высококачественный набор неактивных дополнительных навесных приспособлений для мотоблоков отечественного производства. Подходит для мотоблоков типов Угра, Ока, Нева. В набор входят зацепы для грунта, плуг, окучник, сцепка и картофелевыкапыватель. Нержавеющая российская сталь прослужит долгие годы без лишних хлопот, помогая бороздить и окультуривать почву. Купить комплект навесного оборудования FORZA МБ - значит позаботиться о комплекте, который гарантирует высокую эффективность пахотных работ, тщательного окучивания и быстрого сбора урожая.

        Преимущества

        • Упрощают почвенные работы
        • Легко устанавливаются
        • Не занимают много места для хранения
        • Обеспечивают многофункциональность мотоблока

        Комплектация

        • Грунтозацепы ГМБК 30.480.120.40 (2 шт.)
        • Плуг ПМБК 12.500.250 (1 шт.)
        • Окучник ОМБДР 10.470.700 (1 шт.)
        • Сцепка ССУ 90.300.16 (1 шт.)
        • Картофелевыкапыватель КМБК 12.500 (1 шт.)