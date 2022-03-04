Комплект навесного оборудования Patriot Dallas KHO-K1

Преимущества

Окучник регулируемый, раздвигается с двух сторон

Сцепка устанавливается на все культиваторы с типом крепления OREGON, TEXAS, МС 700 и т.д

Комплект навесного оборудования КНО-O PATRIOT 490001685 включает в себя принадлежности к культиваторам для обработки почвы. Комплект совместим с культиваторами OREGON, MaxCut МС 700, Lilli 532 и другими аналогичными моделями. Принадлежности значительно расширяют функциональные возможности агрегата, позволяют производить вспашку, окучивание почвы.