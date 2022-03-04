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Комплект навесного оборудования Patriot Dallas KHO-K1
5.0
2
Найти аналог
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования Patriot Dallas KHO-K1
    Арт. X190394234
    5.0
    2
    Комплект навесного оборудования Patriot Dallas KHO-K1

      Комплект навесного оборудования Patriot Dallas KHO-K1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394234
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект навесного оборудования КНО-O PATRIOT 490001685 включает в себя принадлежности к культиваторам для обработки почвы. Комплект совместим с культиваторами OREGON, MaxCut МС 700, Lilli 532 и другими аналогичными моделями. Принадлежности значительно расширяют функциональные возможности агрегата, позволяют производить вспашку, окучивание почвы.

        Преимущества

        • Окучник регулируемый, раздвигается с двух сторон
        • Сцепка устанавливается на все культиваторы с типом крепления OREGON, TEXAS, МС 700 и т.д