Комплект навесного оборудования Patriot Dallas KHO-K1
Арт. X190394234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
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Количество предметов, шт
|7
- Комплект навесного оборудования КНО-O PATRIOT 490001685 включает в себя принадлежности к культиваторам для обработки почвы. Комплект совместим с культиваторами OREGON, MaxCut МС 700, Lilli 532 и другими аналогичными моделями. Принадлежности значительно расширяют функциональные возможности агрегата, позволяют производить вспашку, окучивание почвы.
Преимущества
- Окучник регулируемый, раздвигается с двух сторон
- Сцепка устанавливается на все культиваторы с типом крепления OREGON, TEXAS, МС 700 и т.д