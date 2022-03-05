Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M
Арт. X190394218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, окучник, сцепка, удлинитель
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Количество предметов, шт
|6
- Комплект навесного оборудования КНО-М PATRIOT 490001345 включает в себя оборудование для обработки почвы. Подходит для мотоблоков PATRIOT Nevada Comfort, Nevada, Ontario Pro, Ontario, Ontario Honda, Montana, Montana Diesel, Chicago, Dakota PRO, MC 750, MC 900, MC 1000, BOSTON-6D, HG-795R, Vgas 7, Победа, Урал.
Преимущества
- Сцепка предусматривает регулировку угла наклона навесного оборудования
- Надежность