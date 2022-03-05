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Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M
5.0
2
Найти аналог
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M
    Арт. X190394218
    5.0
    2
    Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M
    Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M
      Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M
      Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M

      Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, окучник, сцепка, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект навесного оборудования КНО-М PATRIOT 490001345 включает в себя оборудование для обработки почвы. Подходит для мотоблоков PATRIOT Nevada Comfort, Nevada, Ontario Pro, Ontario, Ontario Honda, Montana, Montana Diesel, Chicago, Dakota PRO, MC 750, MC 900, MC 1000, BOSTON-6D, HG-795R, Vgas 7, Победа, Урал.

        Преимущества

        • Сцепка предусматривает регулировку угла наклона навесного оборудования
        • Надежность