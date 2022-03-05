Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot KHO-M

Преимущества

Сцепка предусматривает регулировку угла наклона навесного оборудования

Надежность

Комплект навесного оборудования КНО-М PATRIOT 490001345 включает в себя оборудование для обработки почвы. Подходит для мотоблоков PATRIOT Nevada Comfort, Nevada, Ontario Pro, Ontario, Ontario Honda, Montana, Montana Diesel, Chicago, Dakota PRO, MC 750, MC 900, MC 1000, BOSTON-6D, HG-795R, Vgas 7, Победа, Урал.