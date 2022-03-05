Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot КНО-К2

Комплект навесного оборудования КНО-К2 совместим с культиваторами фирмы PATRIOT, Kentucky, California 2, Крот II. В набор входят разного рода орудия для обрабатывания земли: вспахивания, окучивания, засева, выкапывания плодов и сорняков, рыхления, полива и удобрения. С комплектом PATRIOT КНО-К2 490001660 почва на садовом, сельскохозяйственном или лесном участке будет плодоносить непрерывно в течение многих лет. Конкретно в этот набор входят зацепы грунта, удлинители осей культиватора, окучник и плуг - все, что нужно для обработки почв любого типа и степени твердости. Купить PATRIOT КНО-К2 и установить оборудование из комплекта можно на оси культиватора с диаметром двадцать пять миллиметров.

Преимущества комплект для культиватора PATRIOT КНО-К2:

Совместимость с разными видами культиваторов;

Многофункциональность оборудования;

Универсальность применения;

Фирменное качество гарантирует долговечность комплекта.

Комплектация: