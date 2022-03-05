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Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot КНО-К2
5.0
2
Найти аналог
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot КНО-К2
    Арт. X190394216
    5.0
    2
    Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot КНО-К2

      Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot КНО-К2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, окучник, плуг, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комплект навесного оборудования КНО-К2 совместим с культиваторами фирмы PATRIOT, Kentucky, California 2, Крот II. В набор входят разного рода орудия для обрабатывания земли: вспахивания, окучивания, засева, выкапывания плодов и сорняков, рыхления, полива и удобрения. С комплектом PATRIOT КНО-К2 490001660 почва на садовом, сельскохозяйственном или лесном участке будет плодоносить непрерывно в течение многих лет. Конкретно в этот набор входят зацепы грунта, удлинители осей культиватора, окучник и плуг - все, что нужно для обработки почв любого типа и степени твердости. Купить PATRIOT КНО-К2 и установить оборудование из комплекта можно на оси культиватора с диаметром двадцать пять миллиметров.

        Преимущества комплект для культиватора PATRIOT КНО-К2:

        • Совместимость с разными видами культиваторов;
        • Многофункциональность оборудования;
        • Универсальность применения;
        • Фирменное качество гарантирует долговечность комплекта.

        Комплектация:

        • Грунтозацепы (диаметр 300 мм., ширина 130 мм.);
        • Удлинители (длина 270 мм.);
        • Окучник;
        • Плуг (высота стойки 450 мм., отверстие 10 мм.).