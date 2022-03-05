Комплект навесного оборудования на культиваторы Patriot КНО-К2
Арт. X190394216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, окучник, плуг, удлинитель
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Количество предметов, шт
|6
Комплект навесного оборудования КНО-К2 совместим с культиваторами фирмы PATRIOT, Kentucky, California 2, Крот II. В набор входят разного рода орудия для обрабатывания земли: вспахивания, окучивания, засева, выкапывания плодов и сорняков, рыхления, полива и удобрения. С комплектом PATRIOT КНО-К2 490001660 почва на садовом, сельскохозяйственном или лесном участке будет плодоносить непрерывно в течение многих лет. Конкретно в этот набор входят зацепы грунта, удлинители осей культиватора, окучник и плуг - все, что нужно для обработки почв любого типа и степени твердости. Купить PATRIOT КНО-К2 и установить оборудование из комплекта можно на оси культиватора с диаметром двадцать пять миллиметров.
Преимущества комплект для культиватора PATRIOT КНО-К2:
- Совместимость с разными видами культиваторов;
- Многофункциональность оборудования;
- Универсальность применения;
- Фирменное качество гарантирует долговечность комплекта.
Комплектация:
- Грунтозацепы (диаметр 300 мм., ширина 130 мм.);
- Удлинители (длина 270 мм.);
- Окучник;
- Плуг (высота стойки 450 мм., отверстие 10 мм.).