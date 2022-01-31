Комплект ножек для конвекторов Noirot Spot (2 шт.)
Арт. 704239220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Тип оборудования
|комплект ножек для конвектора
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Предназначение по технике
|для конвекторов
- Комплект ножек для конвектора NOIROT Spot предназначается для напольной установки электрического обогревателя. Конструкция ножек отличается надежностью и устойчивостью. Они оснащены колесиками, что позволяет с легкостью перемещать конвектор по комнате. Монтируются на расстоянии 100 мм друг от друга посредством совмещения выступов ножек с выемками прибора. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить ножки для конвектора NOIROT Spot в один клик.
Преимущества ножек для конвектора NOIROT Spot
- Имеют прочную конструкцию
- Легкие в установке
- Упрощают монтаж обогревателя
- Повышают его мобильность
Комплектация
- Ножки (2 шт.)
- Упаковка