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Комплект ножек для конвекторов Noirot Spot (2 шт.)
5.0
76
940 ₽
Комплектующие для теплового оборудования
    Комплект ножек для конвекторов Noirot Spot (2 шт.)
    Арт. 704239220
    5.0
    76
    Комплект ножек для конвекторов Noirot Spot (2 шт.)

      Комплект ножек для конвекторов Noirot Spot (2 шт.)

      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704239220
      5.0
      76

      Характеристики

      Производитель
      		Noirot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Тип оборудования
      		комплект ножек для конвектора
      Предназначение по технике
      		для конвекторов
      Все характеристики
      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ножек для конвектора NOIROT Spot предназначается для напольной установки электрического обогревателя. Конструкция ножек отличается надежностью и устойчивостью. Они оснащены колесиками, что позволяет с легкостью перемещать конвектор по комнате. Монтируются на расстоянии 100 мм друг от друга посредством совмещения выступов ножек с выемками прибора. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить ножки для конвектора NOIROT Spot в один клик.

        Преимущества ножек для конвектора NOIROT Spot

        • Имеют прочную конструкцию
        • Легкие в установке
        • Упрощают монтаж обогревателя
        • Повышают его мобильность

        Комплектация

        • Ножки (2 шт.)
        • Упаковка