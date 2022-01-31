Комплект ножек для конвекторов Noirot Spot (2 шт.)

Преимущества ножек для конвектора NOIROT Spot

Имеют прочную конструкцию

Легкие в установке

Упрощают монтаж обогревателя

Повышают его мобильность

Комплектация

Ножки (2 шт.)

Упаковка

Комплект ножек для конвектора NOIROT Spot предназначается для напольной установки электрического обогревателя. Конструкция ножек отличается надежностью и устойчивостью. Они оснащены колесиками, что позволяет с легкостью перемещать конвектор по комнате. Монтируются на расстоянии 100 мм друг от друга посредством совмещения выступов ножек с выемками прибора. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить ножки для конвектора NOIROT Spot в один клик.