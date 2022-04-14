Окучник с металлическими колесами Caiman Elite Eco Compact 20104

Преимущества

Надежность

Высокая прочность

Окучник с металлическими колесами и сцепкой предназначен для разрыхления почвы, окучивания грядок. С помощью него можно окучивать любые культуры, а также нарезать бороздки для полива. Помимо своей основной задачи этот агрегат эффективно уничтожает сорняки, присыпает разрыхленной землей корни растений, а также ровным слоем распределяет почву по поверхности грядок.