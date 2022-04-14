Окучник с металлическими колесами Caiman Elite Eco Compact 20104
Арт. X19092257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник с металлическими колесами и сцепкой предназначен для разрыхления почвы, окучивания грядок. С помощью него можно окучивать любые культуры, а также нарезать бороздки для полива. Помимо своей основной задачи этот агрегат эффективно уничтожает сорняки, присыпает разрыхленной землей корни растений, а также ровным слоем распределяет почву по поверхности грядок.
Преимущества
- Надежность
- Высокая прочность