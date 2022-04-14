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Окучник с металлическими колесами Caiman Elite Eco Compact 20104
5.0
2
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Окучники
    Окучник с металлическими колесами Caiman Elite Eco Compact 20104
    Арт. X19092257
    5.0
    2
    Окучник с металлическими колесами Caiman Elite Eco Compact 20104

      Окучник с металлическими колесами Caiman Elite Eco Compact 20104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник с металлическими колесами и сцепкой предназначен для разрыхления почвы, окучивания грядок. С помощью него можно окучивать любые культуры, а также нарезать бороздки для полива. Помимо своей основной задачи этот агрегат эффективно уничтожает сорняки, присыпает разрыхленной землей корни растений, а также ровным слоем распределяет почву по поверхности грядок.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая прочность