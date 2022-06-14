Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.

Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680 - предназначен для ухода за автомобилем и для профессиональной и домашней уборки. Салфетка ПВА-МИКРО - хорошо впитывает воду, не оставляя разводов, легко выполаскивается и отдает грязь, не царапает поверхность. Салфетка допускает до 400 циклов машинной стирки. Салфетка из искусственной замши предназначена для внешней чистки. С ее помощью можно легко удалить влагу, например, с кузова автомобиля после мойки или с кафельной плитки после уборки пароочистителем, а также придать блеск лакированным и хромированным деталям. Салфетка отлично скользит, не загрязняется, устойчива к воздействию сильнощелочной химии, имеет длительный срок службы.