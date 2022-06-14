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Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.
5.0
3
Найти аналог
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.
    Арт. X131506183
    5.0
    3
    Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.
    Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.
      Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.
      Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.

      Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506183
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		чистящие салфетки
      Вес, кг
      		0.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект салфеток для уборки автомобиля Karcher 9.605-680 - предназначен для ухода за автомобилем и для профессиональной и домашней уборки. Салфетка ПВА-МИКРО - хорошо впитывает воду, не оставляя разводов, легко выполаскивается и отдает грязь, не царапает поверхность. Салфетка допускает до 400 циклов машинной стирки. Салфетка из искусственной замши предназначена для внешней чистки. С ее помощью можно легко удалить влагу, например, с кузова автомобиля после мойки или с кафельной плитки после уборки пароочистителем, а также придать блеск лакированным и хромированным деталям. Салфетка отлично скользит, не загрязняется, устойчива к воздействию сильнощелочной химии, имеет длительный срок службы.