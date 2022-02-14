Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07

Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор В510-03-02-07 используется с фильтрами Аквафор Трио и других с 10" стандартом корпуса. Глубоко очищает воду от всех вредных примесей, в том числе хлора, органических соединений и бактерий. Включает модули, необходимые для полного цикла очистки: предварительная сорбционная очистка питьевой воды - В510-03, глубокая сорбционная доочистка питьевой воды - В510-02, финишная сорбционная очистка и кондиционирование питьевой воды - В510-07.

