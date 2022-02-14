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Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07
4.8
8
1 939 ₽
2 880 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07
    Арт. X1691080236
    4.8
    8
    Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07
    Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07
      Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07
      Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07

      Комплект сменных модулей Аквафор В510 03-02-07

      • -941 ₽
      1 939 ₽
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080236
      4.8
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.2
      Габариты, мм
      		547х233х69
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -941 ₽
      1 939 ₽
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор В510-03-02-07 используется с фильтрами Аквафор Трио и других с 10" стандартом корпуса. Глубоко очищает воду от всех вредных примесей, в том числе хлора, органических соединений и бактерий. Включает модули, необходимые для полного цикла очистки: предварительная сорбционная очистка питьевой воды - В510-03, глубокая сорбционная доочистка питьевой воды - В510-02, финишная сорбционная очистка и кондиционирование питьевой воды - В510-07.