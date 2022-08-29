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Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды
4.3
3
740 ₽
Для водяных фильтров
    Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды
    Арт. X16910802460
    4.3
    3
    Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды

      Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды

      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802460
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		EcoFilter
      Тип комплектующего
      		сменный модуль для фильтра
      Все характеристики
      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный комплект сменных модулей, подходит к любым стационарным системам под мойку с форматом колб SL 10". Для доочистки водопроводной воды с высоким уровнем жесткости, удаляет накипь и осадок в виде белых хлопьев при кипячении.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы