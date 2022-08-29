Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Универсальный комплект сменных модулей, подходит к любым стационарным системам под мойку с форматом колб SL 10". Для доочистки водопроводной воды с высоким уровнем жесткости, удаляет накипь и осадок в виде белых хлопьев при кипячении.