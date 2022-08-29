Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды
Арт. X16910802460
Комплект сменных модулей EcoFilter 0937, PP5 + Soft + карбон блок, 1 мкн, для жесткой воды
Арт. X16910802460
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|сменный модуль для фильтра
- Универсальный комплект сменных модулей, подходит к любым стационарным системам под мойку с форматом колб SL 10". Для доочистки водопроводной воды с высоким уровнем жесткости, удаляет накипь и осадок в виде белых хлопьев при кипячении.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы