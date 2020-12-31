Комплект установки косилки Заря на мотоблок Нева
Арт. X190394429
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|комплект запасных частей
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Количество предметов, шт
|13
Комплект установки сенокосилки Заря на мотоблок является запасным набором крепежных изделий, выполненных из стойкого и не поддающегося воздействию неблагоприятных внешних условий металла. Комплект предназначен для установки роторной косилки «ЗАРЯ» и включает в себя несколько болтов, углов, шайб, гаек и штырь. Каждая деталь позволяет надежно закрепить косильную установку на мотоблоке, и улучшает ее производительность. Купить комплект установки косилки “Заря” на мотоблок Нева стоит не только в качестве замены старому набору, но и как дополнительную группу деталей, который пригодится для установки другого оборудования или ремонта старого.
Преимущества комплекта установки косилки Заря:
- Многофункциональный;
- Собранный;
- Надежный;
- Недорогой.
Комплектация:
- Штырь 005.67.0190 (1 шт.);
- Болт M16x30-A2К DIN 933 (2 шт.);
- Гайка М16-А2К DIN 985 (2 шт.);
- Угол левый 005.67.0192-01 (1 шт.);
- Угол правый 005.67.0192 (1 шт.);
- Болт M10x70-A2К DIN 933 (2 шт.);
- Шайба M10-A2К DIN 127В (2 шт.);
- Гайка М10-А2К DIN 985 (2 шт.).