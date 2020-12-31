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Комплект установки косилки Заря на мотоблок Нева
5.0
1
1 620 ₽
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект установки косилки Заря на мотоблок Нева
    Арт. X190394429
    5.0
    1
    Комплект установки косилки Заря на мотоблок Нева

      Комплект установки косилки Заря на мотоблок Нева

      1 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394429
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Заря
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		комплект запасных частей
      Количество предметов, шт
      		13
      Все характеристики
      1 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект установки сенокосилки Заря на мотоблок является запасным набором крепежных изделий, выполненных из стойкого и не поддающегося воздействию неблагоприятных внешних условий металла. Комплект предназначен для установки роторной косилки «ЗАРЯ» и включает в себя несколько болтов, углов, шайб, гаек и штырь. Каждая деталь позволяет надежно закрепить косильную установку на мотоблоке, и улучшает ее производительность. Купить комплект установки косилки “Заря” на мотоблок Нева стоит не только в качестве замены старому набору, но и как дополнительную группу деталей, который пригодится для установки другого оборудования или ремонта старого.

        Преимущества комплекта установки косилки Заря:

        • Многофункциональный;
        • Собранный;
        • Надежный;
        • Недорогой.

        Комплектация:

        • Штырь 005.67.0190 (1 шт.);
        • Болт M16x30-A2К DIN 933 (2 шт.);
        • Гайка М16-А2К DIN 985 (2 шт.);
        • Угол левый 005.67.0192-01 (1 шт.);
        • Угол правый 005.67.0192 (1 шт.);
        • Болт M10x70-A2К DIN 933 (2 шт.);
        • Шайба M10-A2К DIN 127В (2 шт.);
        • Гайка М10-А2К DIN 985 (2 шт.).