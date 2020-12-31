Комплект установки сенокосилки Заря на мотоблок является запасным набором крепежных изделий, выполненных из стойкого и не поддающегося воздействию неблагоприятных внешних условий металла. Комплект предназначен для установки роторной косилки «ЗАРЯ» и включает в себя несколько болтов, углов, шайб, гаек и штырь. Каждая деталь позволяет надежно закрепить косильную установку на мотоблоке, и улучшает ее производительность. Купить комплект установки косилки “Заря” на мотоблок Нева стоит не только в качестве замены старому набору, но и как дополнительную группу деталей, который пригодится для установки другого оборудования или ремонта старого.

Преимущества комплекта установки косилки Заря:

Многофункциональный;

Собранный;

Надежный;

Недорогой.

Комплектация: