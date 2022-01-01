Комплектующие Baxi Т 03.001.001224 Комплект коаксиальный для Baxi 1м с инспекционными отверстиями 60/100
Арт. X130504208
Комплектующие Baxi Т 03.001.001224 Комплект коаксиальный для Baxi 1м с инспекционными отверстиями 60/100
Арт. X130504208
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Внешний диаметр, мм
|100
|
Вес, кг
|4
- Базовый коаксиальный комплект для горизонтального прохода через стену с присоединительным отводом 90° с Присоединением хомутом, Ф 60/100мм (с оголовком из нержавеющей стали)С оголовком из нержавеющей стали 0,7м, 2 декоративные манжеты, присоединительный отвод 90° мама-мама, 2 хомута с уплотнением, винты. Цвет: белый.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость