Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплектующие Baxi Т 03.001.001224 Комплект коаксиальный для Baxi 1м с инспекционными отверстиями 60/100
Найти аналог
Коаксиальный дымоход
    Комплектующие Baxi Т 03.001.001224 Комплект коаксиальный для Baxi 1м с инспекционными отверстиями 60/100
    Арт. X130504208
    Комплектующие Baxi Т 03.001.001224 Комплект коаксиальный для Baxi 1м с инспекционными отверстиями 60/100

      Комплектующие Baxi Т 03.001.001224 Комплект коаксиальный для Baxi 1м с инспекционными отверстиями 60/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130504208

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Вес, кг
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Базовый коаксиальный комплект для горизонтального прохода через стену с присоединительным отводом 90° с Присоединением хомутом, Ф 60/100мм (с оголовком из нержавеющей стали)С оголовком из нержавеющей стали 0,7м, 2 декоративные манжеты, присоединительный отвод 90° мама-мама, 2 хомута с уплотнением, винты. Цвет: белый.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость