Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Крепеж для врезных моек Frap FA105
5.0
2
24 ₽
Для смесителей и кранов
    Крепеж для врезных моек Frap FA105
    Арт. X1691560136
    5.0
    2

      Крепеж для врезных моек Frap FA105

      24 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691560136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Все характеристики
      24 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крепеж для врезной мойки FRAP FA 105 представлен в наборе из 10 штук одинакового размера и конструкции. Такой крепеж предназначен для надежной фиксации чаши раковины к столешнице. Данное изделие состоит из двух металлических частей и прижимного шурупа, который их соединяет. Благодаря этому будет удобно регулировать плотность прилегания мойки к столешнице. Все детали крепежа для врезной мойки FRAP FA 105 сделаны из нержавеющей стали, что способствует их защите от коррозии. Поэтому у них длительный срок службы и высокая эффективность. Одна из половин крепежа имеет специальные зубья, которые можно отогнуть в процессе установки мойки. Это обеспечивает быстроту и легкость всего процесса.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы