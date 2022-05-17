Крепеж для врезных моек Frap FA105

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Крепеж для врезной мойки FRAP FA 105 представлен в наборе из 10 штук одинакового размера и конструкции. Такой крепеж предназначен для надежной фиксации чаши раковины к столешнице. Данное изделие состоит из двух металлических частей и прижимного шурупа, который их соединяет. Благодаря этому будет удобно регулировать плотность прилегания мойки к столешнице. Все детали крепежа для врезной мойки FRAP FA 105 сделаны из нержавеющей стали, что способствует их защите от коррозии. Поэтому у них длительный срок службы и высокая эффективность. Одна из половин крепежа имеет специальные зубья, которые можно отогнуть в процессе установки мойки. Это обеспечивает быстроту и легкость всего процесса.