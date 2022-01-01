Вертикальный компрессор Aurora CYCLON-120 23981
Арт. aurora_40433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
- Компрессор Aurora Cyclon-120 - V-образный 2-х цилиндровый компрессор с ременным приводом для более эффективной работы с большими нагрузками. Вертикальное расположение ресивера для экономии места в боксе. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.
Преимущества
- Фильтр входящего воздуха
- Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
- Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления