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Компрессор Aurora GALE-100 23983
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Арт. aurora_40434
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
    Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983
      Компрессор Aurora GALE-100 23983

      Компрессор Aurora GALE-100 23983

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_40434

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор AURORA GALE-100 23983 обладает простой и надежной конструкцией, которая выдерживает продолжительный период эксплуатации. Для лучшего качества работы используется встроенный фильтр на входящем воздушном потоке.

        Преимущества

        • Фильтром входящего воздуха
        • Двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт)  для подключения инструмента
        • Редуктором, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
        • Предохранительным клапаном, который сработает в случае превышения предельного значения давления
        • Шумопоглощающим кожухом электродвигателя и блока цилиндров