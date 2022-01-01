Компрессор Aurora GALE-100 23983
Арт. aurora_40434
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
- Компрессор AURORA GALE-100 23983 обладает простой и надежной конструкцией, которая выдерживает продолжительный период эксплуатации. Для лучшего качества работы используется встроенный фильтр на входящем воздушном потоке.
Преимущества
- Фильтром входящего воздуха
- Двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
- Редуктором, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
- Предохранительным клапаном, который сработает в случае превышения предельного значения давления
- Шумопоглощающим кожухом электродвигателя и блока цилиндров