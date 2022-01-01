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Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
Найти аналог
Компрессоры
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Арт. aurora_4037
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
    Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766
      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766

      Ременной компрессор Aurora STORM-50 6766

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4037

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Aurora Storm-50  -  2-х цилиндровый рядный компрессор с ременным приводом для более эффективной работы с большими нагрузками. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.

        Преимущества

        • Устройство оснащено фильтром входящего воздуха
        • Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Высокое качество комплектующих
        • Долгий срок службы