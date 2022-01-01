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Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Арт. aurora_40442
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
    Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982
      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982

      Компрессор Aurora TORNADO-105 23982

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_40442

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Aurora Tornado-105 - компрессор высокой производительности с ременной передачей. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.

        Преимущества

        • Фильтр входящего воздуха
        • Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
        • Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления