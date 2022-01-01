Ременной компрессор Aurora TORNADO-110 9000

Компрессор Aurora Tornado-110 - V-образный 2-х цилиндровый компрессор с ременным приводом для максимальной производительности. Работа практически с любым пневмооборудованием и пневмоинструментом. Возможность работы нескольких пневмо-постов. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.

Преимущества