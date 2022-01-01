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Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
Найти аналог
Компрессоры
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Арт. aurora_4045
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
    Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051
      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051

      Ременной компрессор Aurora TORNADO-135 8051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4045

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мощный ременной 3х-цилиндровый воздушный компрессор. Возможность работы нескольких пневмо-постов. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.

        Преимущества

        • Устройство оснащено фильтром входящего воздуха
        • Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Выполнен из высококачественных материалов
        • Долгий срок службы