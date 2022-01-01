Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11
Арт. fubag_232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Высокопроизводительный двухцилиндровый одноступенчатый компрессор FUBAG B10000B/270 CT11 подходит для интенсивной работы со всеми видами пневмоинструмента. Отличный выбор для крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.
Преимущества
- Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки
- Большой масляный картер для улучшения смазки
- Гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями