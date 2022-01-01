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Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11
    Арт. fubag_232
    Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11
    Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11
      Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11
      Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11

      Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_232

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Высокопроизводительный двухцилиндровый одноступенчатый компрессор FUBAG B10000B/270 CT11 подходит для интенсивной работы со всеми видами пневмоинструмента. Отличный выбор для крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.

        Преимущества

        • Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки
        • Большой масляный картер для улучшения смазки
        • Гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами
        • Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями