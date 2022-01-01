Компрессор Fubag B10000B/270 СТ11

Высокопроизводительный двухцилиндровый одноступенчатый компрессор FUBAG B10000B/270 CT11 подходит для интенсивной работы со всеми видами пневмоинструмента. Отличный выбор для крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.

Преимущества