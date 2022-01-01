Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
Арт. fubag_234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Баланс надёжности, производительности и стоимости, лучшее решение для профессионального использования.
Преимущества
- Регулировка рабочего давления для оптимальных настроек под конкретный пневмоинструмент.
- Дополнительный манометр позволяет отслеживать давление в ресивере.
- Защита от перегрева.
- Ручка и транспортировочные колеса для удобного перемещения