Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
    Арт. fubag_234
    Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
    Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
    Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
      Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
      Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт
      Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт

      Компрессор B3600B/50 CM3 360 л/мин, 50л, 10бар, 2.2кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_234

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Баланс надёжности, производительности и стоимости, лучшее решение для профессионального использования.

        Преимущества 

        • Регулировка рабочего давления для оптимальных настроек под конкретный пневмоинструмент.
        • Дополнительный манометр позволяет отслеживать давление в ресивере.
        • Защита от перегрева.
        • Ручка и транспортировочные колеса для удобного перемещения 