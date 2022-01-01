Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
Арт. fubag_236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Надежный и производительный компрессор FUBAG B4000B/50 CM3 подходит для обеспечения сжатым воздухом небольших мастерских или работ на небольшой стройке.
Преимущества
- Гильза цилиндра изготовлена из высококачественного чугуна, головка цилиндра – из алюминия и снабжена большими рёбрами для максимально эффективного отвода тепла
- Электрический двигатель оснащен защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском
- Компрессор имеет два выхода «рапид» для подключения пневмоинструмента
- Улучшенная смазка деталей