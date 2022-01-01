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Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
    Арт. fubag_236
    Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
    Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
    Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
      Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
      Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3
      Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3

      Компрессор Fubag B4000B/50 СМ3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_236

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Надежный и производительный компрессор FUBAG B4000B/50 CM3 подходит для обеспечения сжатым воздухом небольших мастерских или работ на небольшой стройке.

        Преимущества

        • Гильза цилиндра изготовлена из высококачественного чугуна, головка цилиндра – из алюминия и снабжена большими рёбрами для максимально эффективного отвода тепла
        • Электрический двигатель оснащен защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском
        • Компрессор имеет два выхода «рапид» для подключения пневмоинструмента
        • Улучшенная смазка деталей