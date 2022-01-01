Компрессор FUBAG B5200B/100 СТ4 45681502 оснащен мощным двигателем 3 кВт с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации. Используется как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента. Наличие колес позволяет легко транспортировать установку в нужное для работы место. Низкий уровень шума прибора позволяет устанавливать его вблизи потребителя.

Преимущества