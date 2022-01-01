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Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
    Арт. fubag_238
    Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
    Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
    Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
      Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
      Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
      Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502

      Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_238

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG B5200B/100 СТ4 45681502 оснащен мощным двигателем 3 кВт с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации. Используется как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента. Наличие колес позволяет легко транспортировать установку в нужное для работы место. Низкий уровень шума прибора позволяет устанавливать его вблизи потребителя.

        Преимущества

        • Металлическая конструкция
        • Защита от коррозии
        • Тепловая защита от перегрузок
        • Ременная система
        • Высокая производительность
        • Простая транспортировка
        • Увеличенный масленый картер
        • Высокое качество