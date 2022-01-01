Компрессор Fubag B5200B/100 СТ4 45681502
Арт. fubag_238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Компрессор FUBAG B5200B/100 СТ4 45681502 оснащен мощным двигателем 3 кВт с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации. Используется как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента. Наличие колес позволяет легко транспортировать установку в нужное для работы место. Низкий уровень шума прибора позволяет устанавливать его вблизи потребителя.
Преимущества
- Металлическая конструкция
- Защита от коррозии
- Тепловая защита от перегрузок
- Ременная система
- Высокая производительность
- Простая транспортировка
- Увеличенный масленый картер
- Высокое качество