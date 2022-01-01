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Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
    Арт. fubag_240
    Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
    Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
    Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
      Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
      Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
      Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526

      Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_240

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG B6800B/100 СТ5 45681526 является надежным и многофункциональным оборудованием, предназначенным для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Конструкция проста в обслуживании, что сокращает временные затраты. Рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени. Звукопоглощающий корпус позволяет устанавливать прибор в непосредственной близости от потребителя.

        Преимущества

        • Металлическая конструкция
        • Защита от коррозии
        • Тепловая защита от перегрузок
        • Ременная система
        • Высокая производительность
        • Простая транспортировка
        • Увеличенный масленый картер
        • Высокое качество