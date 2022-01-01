Компрессор Fubag B6800B/100 СТ5 45681526
Арт. fubag_240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компрессор FUBAG B6800B/100 СТ5 45681526 является надежным и многофункциональным оборудованием, предназначенным для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Конструкция проста в обслуживании, что сокращает временные затраты. Рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени. Звукопоглощающий корпус позволяет устанавливать прибор в непосредственной близости от потребителя.
Преимущества
- Металлическая конструкция
- Защита от коррозии
- Тепловая защита от перегрузок
- Ременная система
- Высокая производительность
- Простая транспортировка
- Увеличенный масленый картер
- Высокое качество