Компрессор FUBAG B6800B/100 СТ5 45681526 является надежным и многофункциональным оборудованием, предназначенным для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Конструкция проста в обслуживании, что сокращает временные затраты. Рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени. Звукопоглощающий корпус позволяет устанавливать прибор в непосредственной близости от потребителя.

Преимущества