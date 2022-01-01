Ременной компрессор FUBAG B6800B/270 СТ7.5 широко используется в авторемонтной и строительной сферах для питания сжатым воздухом различного пневмоинструмента. Ременной компрессор оборудован ресивером на 270 литров, что существенно сокращает интенсивность рабочих циклов. Благодаря большим устойчивым колесам и резиновой насадке на ручку транспортировка компрессора максимально удобна. Качественная и непрерывная работа компрессора B6800B/270 СТ7 гарантирована благодаря чугунной гильзе цилиндра и алюминиевой крышке цилиндра с большими охлаждающим ребрам.

Преимущества