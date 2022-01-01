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Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5
    Арт. fubag_242
    Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5
    Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5
      Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5
      Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5

      Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_242

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ременной компрессор FUBAG B6800B/270 СТ7.5 широко используется в авторемонтной и строительной сферах для питания сжатым воздухом различного пневмоинструмента. Ременной компрессор оборудован ресивером на 270 литров, что существенно сокращает интенсивность рабочих циклов. Благодаря большим устойчивым колесам и резиновой насадке на ручку транспортировка компрессора максимально удобна. Качественная и непрерывная работа компрессора B6800B/270 СТ7 гарантирована благодаря чугунной гильзе цилиндра и алюминиевой крышке цилиндра с большими охлаждающим ребрам.

        Преимущества

        • Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки
        • Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
        • Увеличенный масляный картер для улучшения смазки
        • Регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями в комплекте