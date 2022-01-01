Компрессор Fubag B6800B/270 СТ7.5
Арт. fubag_242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Ременной компрессор FUBAG B6800B/270 СТ7.5 широко используется в авторемонтной и строительной сферах для питания сжатым воздухом различного пневмоинструмента. Ременной компрессор оборудован ресивером на 270 литров, что существенно сокращает интенсивность рабочих циклов. Благодаря большим устойчивым колесам и резиновой насадке на ручку транспортировка компрессора максимально удобна. Качественная и непрерывная работа компрессора B6800B/270 СТ7 гарантирована благодаря чугунной гильзе цилиндра и алюминиевой крышке цилиндра с большими охлаждающим ребрам.
Преимущества
- Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
- Увеличенный масляный картер для улучшения смазки
- Регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями в комплекте