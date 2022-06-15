Компрессор Bigmaster 24-220
Арт. О00000006546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан, большие колеса
- Компрессор воздушный масляный BIGMASTER 24-220 относится к электромеханическим устройствам бытового назначения. Главная функция аппарата – получение сжатого воздуха с последующей его подачей пневматическим инструментам: пневмошуруповертам, краскораспылителям, пневмостеплерам, пистолетам для подкачки шин и т. д. Компрессорная установка служит повышению производительности и эффективности работы пневмоинструмента. Компрессор воздушный поршневой BIGMASTER 24-220 работает от сети с напряжением 220 В, к которой он подключается через заземленную розетку. Работу коаксиальной компрессорной группы обеспечивает мощный электродвигатель. Производительность агрегата – 220 л/мин. Максимальное давление ограничено 8 бар. В случае превышения этого значения компрессор поршневой BIGMASTER 24-220 автоматически прекращает работу. Сброс излишка давления производится через предохранительный клапан. Контроль показателей давления в 24-литровом ресивере и на выходе из редуктора осуществляется с помощью двух манометров. За качество поступающего воздуха отвечает воздушный фильтр, предохраняющий поршневую группу от попадания в нее загрязняющих частиц
Преимущества
- Прочная надежная конструкция
- Качественное исполнение деталей и узлов
- Термозащита двигателя
- Удобное расположение контрольных приборов
- Понятная система управления
- Пониженная вибрация за счет резиновых накладок на опорной ножке
- Маневренность на площадке за счет колес большого диаметра