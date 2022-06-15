Компрессор Bigmaster 24-220

Преимущества

Прочная надежная конструкция

Качественное исполнение деталей и узлов

Термозащита двигателя

Удобное расположение контрольных приборов

Понятная система управления

Пониженная вибрация за счет резиновых накладок на опорной ножке

Маневренность на площадке за счет колес большого диаметра

Компрессор воздушный масляный BIGMASTER 24-220 относится к электромеханическим устройствам бытового назначения. Главная функция аппарата – получение сжатого воздуха с последующей его подачей пневматическим инструментам: пневмошуруповертам, краскораспылителям, пневмостеплерам, пистолетам для подкачки шин и т. д. Компрессорная установка служит повышению производительности и эффективности работы пневмоинструмента. Компрессор воздушный поршневой BIGMASTER 24-220 работает от сети с напряжением 220 В, к которой он подключается через заземленную розетку. Работу коаксиальной компрессорной группы обеспечивает мощный электродвигатель. Производительность агрегата – 220 л/мин. Максимальное давление ограничено 8 бар. В случае превышения этого значения компрессор поршневой BIGMASTER 24-220 автоматически прекращает работу. Сброс излишка давления производится через предохранительный клапан. Контроль показателей давления в 24-литровом ресивере и на выходе из редуктора осуществляется с помощью двух манометров. За качество поступающего воздуха отвечает воздушный фильтр, предохраняющий поршневую группу от попадания в нее загрязняющих частиц