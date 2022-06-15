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Компрессор Bigmaster 24-220
5.0
3
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Bigmaster 24-220
    Арт. О00000006546
    5.0
    3
    Компрессор Bigmaster 24-220

      Компрессор Bigmaster 24-220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006546
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор воздушный масляный BIGMASTER 24-220 относится к электромеханическим устройствам бытового назначения. Главная функция аппарата – получение сжатого воздуха с последующей его подачей пневматическим инструментам: пневмошуруповертам, краскораспылителям, пневмостеплерам, пистолетам для подкачки шин и т. д. Компрессорная установка служит повышению производительности и эффективности работы пневмоинструмента. Компрессор воздушный поршневой BIGMASTER 24-220 работает от сети с напряжением 220 В, к которой он подключается через заземленную розетку. Работу коаксиальной компрессорной группы обеспечивает мощный электродвигатель. Производительность агрегата – 220 л/мин. Максимальное давление ограничено 8 бар. В случае превышения этого значения компрессор поршневой BIGMASTER 24-220 автоматически прекращает работу. Сброс излишка давления производится через предохранительный клапан. Контроль показателей давления в 24-литровом ресивере и на выходе из редуктора осуществляется с помощью двух манометров. За качество поступающего воздуха отвечает воздушный фильтр, предохраняющий поршневую группу от попадания в нее загрязняющих частиц

        Преимущества

        • Прочная надежная конструкция
        • Качественное исполнение деталей и узлов
        • Термозащита двигателя
        • Удобное расположение контрольных приборов
        • Понятная система управления
        • Пониженная вибрация за счет резиновых накладок на опорной ножке
        • Маневренность на площадке за счет колес большого диаметра