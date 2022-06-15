Компрессор Bigmaster 50-402 (2,2 кВт, ресивер 50 л, 400 л/мин)
Арт. О00000006547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан, большие колеса
- Компрессор Bigmaster 50-402 позволяет работать с различными пневмоинструментами. Тип компрессора поршневой с прямым приводом, подключается к сети питания с напряжением 220 В. Способен нагнетать воздух под давлением до 8 атмосфер. В верхней части корпуса расположен электрический двигатель, потребляемая мощность которого 2200 Вт. Ресивер объемом 50 литров расположен горизонтально, его производительность составляет 400 литров в минуту. Вентиль регулировки давления и манометры удобно расположены на одном уровне. Модель оборудована ручками и колесами, которые позволяют облегчить транспортировку. Корпус покрыт слоем краски, которая предотвращает коррозию.
Преимущества
- Прочная надежная конструкция
- Качественное исполнение деталей и узлов
- Термозащита двигателя
- Удобное расположение контрольных приборов
- Понятная система управления
- Пониженная вибрация за счет резиновых накладок на опорной ножке
- Маневренность на площадке за счет колес большого диаметра