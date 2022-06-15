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Компрессор Bigmaster 50-402 (2,2 кВт, ресивер 50 л, 400 л/мин)
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Bigmaster 50-402 (2,2 кВт, ресивер 50 л, 400 л/мин)
    Арт. О00000006547
    5.0
    1
    Компрессор Bigmaster 50-402 (2,2 кВт, ресивер 50 л, 400 л/мин)

      Компрессор Bigmaster 50-402 (2,2 кВт, ресивер 50 л, 400 л/мин)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006547
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Bigmaster 50-402 позволяет работать с различными пневмоинструментами. Тип компрессора поршневой с прямым приводом, подключается к сети питания с напряжением 220 В. Способен нагнетать воздух под давлением до 8 атмосфер. В верхней части корпуса расположен электрический двигатель, потребляемая мощность которого 2200 Вт. Ресивер объемом 50 литров расположен горизонтально, его производительность составляет 400 литров в минуту. Вентиль регулировки давления и манометры удобно расположены на одном уровне. Модель оборудована ручками и колесами, которые позволяют облегчить транспортировку. Корпус покрыт слоем краски, которая предотвращает коррозию.

        Преимущества

        • Прочная надежная конструкция
        • Качественное исполнение деталей и узлов
        • Термозащита двигателя
        • Удобное расположение контрольных приборов
        • Понятная система управления
        • Пониженная вибрация за счет резиновых накладок на опорной ножке
        • Маневренность на площадке за счет колес большого диаметра