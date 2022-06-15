Компрессор Bigmaster 50-402 (2,2 кВт, ресивер 50 л, 400 л/мин)

Преимущества

Прочная надежная конструкция

Качественное исполнение деталей и узлов

Термозащита двигателя

Удобное расположение контрольных приборов

Понятная система управления

Пониженная вибрация за счет резиновых накладок на опорной ножке

Маневренность на площадке за счет колес большого диаметра

Компрессор Bigmaster 50-402 позволяет работать с различными пневмоинструментами. Тип компрессора поршневой с прямым приводом, подключается к сети питания с напряжением 220 В. Способен нагнетать воздух под давлением до 8 атмосфер. В верхней части корпуса расположен электрический двигатель, потребляемая мощность которого 2200 Вт. Ресивер объемом 50 литров расположен горизонтально, его производительность составляет 400 литров в минуту. Вентиль регулировки давления и манометры удобно расположены на одном уровне. Модель оборудована ручками и колесами, которые позволяют облегчить транспортировку. Корпус покрыт слоем краски, которая предотвращает коррозию.