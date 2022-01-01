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Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Арт. aurora_5158
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
    Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775

      Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_5158

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор BORA-6 безмасляный - воздушный поршневой безмасляный компрессор прямого привода (коаксиальный) BORA-6, удобен в использовании и прост в обслуживании. Обладает преимуществами компактной конструкции, привлекательного дизайна, высоким уровнем безопасности в применении. «Сухой» компрессор BORA-6 пригодится в быту или в небольшом автосервисе, однако наиболее востребовано данное устройство, будет у художников-аэрографов, которым не требуется очень высокая производительность и постоянная работа.

        Преимущества

        • Устройство оснащено фильтром входящего воздуха
        • Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Простая и надёжная конструкция
        • Ремонтопригодность
        • Небольшие габариты и вес