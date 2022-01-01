Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775
Арт. aurora_5158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компрессор BORA-6 безмасляный - воздушный поршневой безмасляный компрессор прямого привода (коаксиальный) BORA-6, удобен в использовании и прост в обслуживании. Обладает преимуществами компактной конструкции, привлекательного дизайна, высоким уровнем безопасности в применении. «Сухой» компрессор BORA-6 пригодится в быту или в небольшом автосервисе, однако наиболее востребовано данное устройство, будет у художников-аэрографов, которым не требуется очень высокая производительность и постоянная работа.
Преимущества
- Устройство оснащено фильтром входящего воздуха
- Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
- Простая и надёжная конструкция
- Ремонтопригодность
- Небольшие габариты и вес