Поршневой безмасляный компрессор Aurora BORA-6 14775

Компрессор BORA-6 безмасляный - воздушный поршневой безмасляный компрессор прямого привода (коаксиальный) BORA-6, удобен в использовании и прост в обслуживании. Обладает преимуществами компактной конструкции, привлекательного дизайна, высоким уровнем безопасности в применении. «Сухой» компрессор BORA-6 пригодится в быту или в небольшом автосервисе, однако наиболее востребовано данное устройство, будет у художников-аэрографов, которым не требуется очень высокая производительность и постоянная работа.

Преимущества