Компрессор Fubag DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый
Арт. fubag_244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Надежный промышленный поршневой компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 оснащен ресивером 500 литров. Модель применяется для поточного обеспечения сжатым воздухом сервисных центров, мастерских и небольших производств.
Преимущества
- Трехфазный электрический двигатель с защитой от перегрева
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
- Мощная головка двухступенчатого сжатия из высокопрочного чугуна, большие ребра охлаждения
- Большой масляный картер для улучшения смазки
- Высокое качество сборки
- Теплозащита
- Высокий КПД
- Автоматический повторный пуск
- Эффективная конструкция воздушного фильтра