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Компрессор Fubag DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый
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Компрессоры
    Компрессор Fubag DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый
    Арт. fubag_244
    Компрессор Fubag DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый

      Компрессор Fubag DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_244

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Надежный промышленный поршневой компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 оснащен ресивером 500 литров. Модель применяется для поточного обеспечения сжатым воздухом сервисных центров, мастерских и небольших производств.

        Преимущества

        • Трехфазный электрический двигатель с защитой от перегрева
        • Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
        • Мощная головка двухступенчатого сжатия из высокопрочного чугуна, большие ребра охлаждения
        • Большой масляный картер для улучшения смазки
        • Высокое качество сборки
        • Теплозащита
        • Высокий КПД
        • Автоматический повторный пуск
        • Эффективная конструкция воздушного фильтра