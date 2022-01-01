Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый

Двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 обеспечивает сжатым воздухом локальные пневмосистемы. Модель является оптимальным решением для небольших производств или современных сервисных центров. Система управления отличается своей простотой. Низкая частота вращения исключает перегрев двигателя, а охлаждающие лопасти сбалансированного маховика гарантируют долгий срок службы оборудования и надежность эксплуатации.

Преимущества