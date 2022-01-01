Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
Арт. fubag_245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 обеспечивает сжатым воздухом локальные пневмосистемы. Модель является оптимальным решением для небольших производств или современных сервисных центров. Система управления отличается своей простотой. Низкая частота вращения исключает перегрев двигателя, а охлаждающие лопасти сбалансированного маховика гарантируют долгий срок службы оборудования и надежность эксплуатации.
Преимущества
- Специальный решетчатый экран, который защищает от механических повреждений
- Наличие манометра позволяет визуально контролировать величину рабочего давления
- 4 колеса максимально упрощают процесс перемещения аппарата по рабочей площадке, а также обеспечивают устойчивость конструкции
- Высокое качество сборки
- Большой масляный картер
- Автоматический повторный пуск
- Эффективная конструкция воздушного фильтра