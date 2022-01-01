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Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
    Арт. fubag_245
    Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
    Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
    Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
      Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
      Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый
      Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый

      Компрессор Fubag DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_245

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 обеспечивает сжатым воздухом локальные пневмосистемы. Модель является оптимальным решением для небольших производств или современных сервисных центров. Система управления отличается своей простотой. Низкая частота вращения исключает перегрев двигателя, а охлаждающие лопасти сбалансированного маховика гарантируют долгий срок службы оборудования и надежность эксплуатации.

        Преимущества

        • Специальный решетчатый экран, который защищает от механических повреждений
        • Наличие манометра позволяет визуально контролировать величину рабочего давления
        • 4 колеса максимально упрощают процесс перемещения аппарата по рабочей площадке, а также обеспечивают устойчивость конструкции
        • Высокое качество сборки
        • Большой масляный картер
        • Автоматический повторный пуск
        • Эффективная конструкция воздушного фильтра