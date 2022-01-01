Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021

Компрессор пневматический безмаслянный малошумный торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых целях. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, а также повысить эффективность работы. Компрессор способен производить 120 л/мин сжатого до 8 атм воздуха, который нагнетается в ресивер общим объемом 10 литров. Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: манометром для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм.

Преимущества