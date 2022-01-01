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Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
Найти аналог
Компрессоры
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Арт. mir-instrumenta_44581
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
    Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021
      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021

      Безмасляный компрессор DENZEL DLS650/10 58021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44581

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Малошумный
      		Да
      Габариты, мм
      		500x180x510
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор пневматический безмаслянный малошумный торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых целях. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, а также повысить эффективность работы. Компрессор способен производить 120 л/мин сжатого до 8 атм воздуха, который нагнетается в ресивер общим объемом 10 литров. Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: манометром для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм.

        Преимущества

        • Напряжение питания 230 В
        • Двигатель асинхронный однофазный
        • Манометр для контроля давления сжатого воздуха
        • Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм
        • Простота и удобство перемещения
        • Работа без масла
        • Защита от перегрева
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
        • Резиновые опоры для снижения вибрации
        • Низкий уровень шума