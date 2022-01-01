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Компрессор Denzel DR3000/200
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Компрессоры
    Компрессор Denzel DR3000/200
    Арт. mir-instrumenta_44715
    Компрессор Denzel DR3000/200

      Компрессор Denzel DR3000/200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44715

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм.

        Преимущества

        • Двигатель асинхронный трехфазный
        • Два манометра для контроля давления сжатого воздуха
        • Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм
        • Простота и удобство перемещения
        • Ременная передача компрессора закрыта решеткой
        • Долговечный ременный привод
        • Эффективная система смазки
        • Фильтр-влагоотделитель на выходе
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)