Компрессор Denzel DR3000/200
Арт. mir-instrumenta_44715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм.
Преимущества
- Двигатель асинхронный трехфазный
- Два манометра для контроля давления сжатого воздуха
- Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
- Защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм
- Простота и удобство перемещения
- Ременная передача компрессора закрыта решеткой
- Долговечный ременный привод
- Эффективная система смазки
- Фильтр-влагоотделитель на выходе
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)