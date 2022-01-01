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Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
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Компрессоры
    Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
    Арт. mir-instrumenta_44716
    Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
    Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
    Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
    Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
      Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
      Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
      Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
      Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092

      Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44716

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины. Компрессор способен производить 690 л/мин воздуха, сжатого до 10 атм, который нагнетается в ресивер общим объемом 100 л. Питание компрессора осуществляется от трехфазной сети напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм.

        Преимущества

        • Напряжение питания 400 В
        • Двигатель асинхронный трехфазный
        • Два манометра для контроля давления сжатого воздуха
        • Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм
        • Ременная передача компрессора закрыта решеткой
        • Простота и удобство перемещения
        • Долговечный ременный привод
        • Эффективная система смазки
        • Фильтр-влагоотделитель на выходе
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
        • В комплект входят кабель и розетка для подключения к сети 400 В
        • Штуцер для подключения дополнительного ресивера или пневмолинии