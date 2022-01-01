Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092

Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины. Компрессор способен производить 690 л/мин воздуха, сжатого до 10 атм, который нагнетается в ресивер общим объемом 100 л. Питание компрессора осуществляется от трехфазной сети напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм.

Преимущества