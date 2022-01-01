Масляный ременной компрессор Denzel DR4000/100 58092
Арт. mir-instrumenta_44716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
- Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины. Компрессор способен производить 690 л/мин воздуха, сжатого до 10 атм, который нагнетается в ресивер общим объемом 100 л. Питание компрессора осуществляется от трехфазной сети напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм.
Преимущества
- Напряжение питания 400 В
- Двигатель асинхронный трехфазный
- Два манометра для контроля давления сжатого воздуха
- Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
- Защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере до 5,5 атм
- Ременная передача компрессора закрыта решеткой
- Простота и удобство перемещения
- Долговечный ременный привод
- Эффективная система смазки
- Фильтр-влагоотделитель на выходе
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
- В комплект входят кабель и розетка для подключения к сети 400 В
- Штуцер для подключения дополнительного ресивера или пневмолинии