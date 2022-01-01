Компрессор Denzel DR4000/200 58093
Арт. mir-instrumenta_45172
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
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Мощность, Вт
|4000
- Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины.
Преимущества
- Долговечный ременный привод
- Эффективная система смазки
- Фильтр-влагоотделитель на выходе
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро) + штуцер "елочка"
- В комплект входят кабель и розетка для подключения к сети 400 В
- Штуцер для подключения дополнительного ресивера или пневмолинии