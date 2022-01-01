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Компрессор Denzel DR5500/300
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Арт. mir-instrumenta_45174
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
    Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300
      Компрессор Denzel DR5500/300

      Компрессор Denzel DR5500/300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_45174

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Мощность, Вт
      		5500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный поршневой компрессор торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины.

        Преимущества

        • Долговечный ременный привод
        • Эффективная система смазки
        • Фильтр-влагоотделитель на выходе
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро) + штуцер "елочка"
        • В комплект входят кабель и розетка для подключения к сети 400 В
        • Штуцер для подключения дополнительного ресивера или пневмолинии