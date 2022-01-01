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Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
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Компрессоры
    Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
    Арт. fubag_249
    Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
    Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
    Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
      Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
      Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
      Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5

      Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_249

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG DС 320/50 CM2.5 позволяет регулировать рабочее давление для уверенного использования различных типов пневмоинструмента. Увеличенный ресурс поршневой группы гарантирует долгий срок службы оборудования. Тепловая защита обеспечивает отключение компрессора в случае перегрева. При достижении оптимальной температуры внутренних узлов агрегат запускается автоматически. Модель используется в ходе строительных работ, отделки помещений, ремонта автомобилей. Головка компрессора - DС 320.

        Преимущества

        • Улучшенная система смазки за счет оснащения большим масляным кратером
        • Возможность регулировки рабочего давления
        • Компрессор DC 320/50 CM2.5 работает с большим количеством пневмоинструмента
        • Удобство перемещения благодаря колесам и ручкам, входящим в комплект
        • Большой масляный картер для улучшенной смазки
        • Тепловая защита от перегрева
        • Высокий КПД