Компрессор FUBAG DС 320/50 CM2.5 позволяет регулировать рабочее давление для уверенного использования различных типов пневмоинструмента. Увеличенный ресурс поршневой группы гарантирует долгий срок службы оборудования. Тепловая защита обеспечивает отключение компрессора в случае перегрева. При достижении оптимальной температуры внутренних узлов агрегат запускается автоматически. Модель используется в ходе строительных работ, отделки помещений, ремонта автомобилей. Головка компрессора - DС 320.

Преимущества