Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
Арт. fubag_249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Компрессор FUBAG DС 320/50 CM2.5 позволяет регулировать рабочее давление для уверенного использования различных типов пневмоинструмента. Увеличенный ресурс поршневой группы гарантирует долгий срок службы оборудования. Тепловая защита обеспечивает отключение компрессора в случае перегрева. При достижении оптимальной температуры внутренних узлов агрегат запускается автоматически. Модель используется в ходе строительных работ, отделки помещений, ремонта автомобилей. Головка компрессора - DС 320.
Преимущества
- Улучшенная система смазки за счет оснащения большим масляным кратером
- Возможность регулировки рабочего давления
- Компрессор DC 320/50 CM2.5 работает с большим количеством пневмоинструмента
- Удобство перемещения благодаря колесам и ручкам, входящим в комплект
- Большой масляный картер для улучшенной смазки
- Тепловая защита от перегрева
- Высокий КПД