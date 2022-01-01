Компрессор Fubag Easy Air
Арт. fubag_250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Fubag Easy Air - переносной безмасляный компрессор, предназначенный для обеспечения пневмоинструмента чистым сжатым воздухом. Широко применяется в ремонте и домашнем применении. В корпусе компрессора Easy Air Fubag есть отсек для хранения пневмоинструмента.
Преимущества
- Крышка внутренней поверхности оборудована специальными кронштейнами для размещения всех необходимых насадок
- Простота эксплуатации
- Небольшие размеры
- Низкий вес
- Удобство при хранении и транспортировке
- Долгий срок службы