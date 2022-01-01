Компрессор Fubag Easy Air

Fubag Easy Air - переносной безмасляный компрессор, предназначенный для обеспечения пневмоинструмента чистым сжатым воздухом. Широко применяется в ремонте и домашнем применении. В корпусе компрессора Easy Air Fubag есть отсек для хранения пневмоинструмента.

Преимущества