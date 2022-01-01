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Компрессор Fubag Easy Air
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag Easy Air
    Арт. fubag_250
    Компрессор Fubag Easy Air
    Компрессор Fubag Easy Air
    Компрессор Fubag Easy Air
      Компрессор Fubag Easy Air
      Компрессор Fubag Easy Air
      Компрессор Fubag Easy Air

      Компрессор Fubag Easy Air

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_250

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Fubag Easy Air - переносной безмасляный компрессор, предназначенный для обеспечения пневмоинструмента чистым сжатым воздухом. Широко применяется в ремонте и домашнем применении. В корпусе компрессора Easy Air Fubag есть отсек для хранения пневмоинструмента.

        Преимущества

        • Крышка внутренней поверхности оборудована специальными кронштейнами для размещения всех необходимых насадок
        • Простота эксплуатации
        • Небольшие размеры
        • Низкий вес
        • Удобство при хранении и транспортировке
        • Долгий срок службы