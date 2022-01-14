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Компрессор Fiac EURO-25
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fiac EURO-25
    Арт. 71816
    5.0
    1
    Компрессор Fiac EURO-25

      Компрессор Fiac EURO-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71816
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fiac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, защитный кожух, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздушный компрессор Fiac Euro 25 - это высококачественный поршневой компрессор с прямой передачей. Эффективно применяется в небольших частных автосервисах и шиномонтажах. Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его о случайных повреждений, а также от грязи и пыли. Компрессор отличается хорошей производительностью - 170 л/мин. Для удобства перемещения по рабочей площадке оборудование оснащено колесами и рукояткой

        Преимущества

        • Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, грязи и пыли
        • Большие колеса делают перемещение компрессора Fiac EURO 25 29956 более удобным и легким
        • В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы
        • Компактная конструкция
        • Широкая область применения
        • Низкие шумовые показатели
        • Высокая производительность
        • Безопасен в работе
        • Полностью готов к эксплуатации