Преимущества

Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, грязи и пыли

Большие колеса делают перемещение компрессора Fiac EURO 25 29956 более удобным и легким

В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы

Компактная конструкция

Широкая область применения

Низкие шумовые показатели

Высокая производительность

Безопасен в работе

Полностью готов к эксплуатации

Воздушный компрессор Fiac Euro 25 - это высококачественный поршневой компрессор с прямой передачей. Эффективно применяется в небольших частных автосервисах и шиномонтажах. Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его о случайных повреждений, а также от грязи и пыли. Компрессор отличается хорошей производительностью - 170 л/мин. Для удобства перемещения по рабочей площадке оборудование оснащено колесами и рукояткой