Компрессор Fiac EURO-25
Арт. 71816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, защитный кожух, большие колеса
- Воздушный компрессор Fiac Euro 25 - это высококачественный поршневой компрессор с прямой передачей. Эффективно применяется в небольших частных автосервисах и шиномонтажах. Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его о случайных повреждений, а также от грязи и пыли. Компрессор отличается хорошей производительностью - 170 л/мин. Для удобства перемещения по рабочей площадке оборудование оснащено колесами и рукояткой
Преимущества
- Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, грязи и пыли
- Большие колеса делают перемещение компрессора Fiac EURO 25 29956 более удобным и легким
- В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы
- Компактная конструкция
- Широкая область применения
- Низкие шумовые показатели
- Высокая производительность
- Безопасен в работе
- Полностью готов к эксплуатации