Компрессор Fiac FX-224, объем ресивера 24 л

Компрессор FIAC(ФИАК) FX 224 - это оборудование для профессионального использования. Несмотря на свой компактный размер, он способен выдавать до 240 л сжатого воздуха в минуту при давлении 8 атмосфер. Такие поршневые компрессоры широко используются в автомастерских для покрасочных работ, подкачки шин и работы пневматического инструмента.