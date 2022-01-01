Компрессор Fiac FX-224, объем ресивера 24 л

Компрессор Fiac FX-224
Арт. 718225
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
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Мощность, Вт
|1500
- Компрессор FIAC(ФИАК) FX 224 - это оборудование для профессионального использования. Несмотря на свой компактный размер, он способен выдавать до 240 л сжатого воздуха в минуту при давлении 8 атмосфер. Такие поршневые компрессоры широко используются в автомастерских для покрасочных работ, подкачки шин и работы пневматического инструмента.