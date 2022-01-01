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Компрессор Fiac FX-224, объем ресивера 24 л
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор Fiac FX-224
    Арт. 718225
    Компрессор Fiac FX-224, объем ресивера 24 л

      Компрессор Fiac FX-224

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718225

      Характеристики

      Производитель
      		Fiac
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Мощность, Вт
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FIAC(ФИАК) FX 224 - это оборудование для профессионального использования. Несмотря на свой компактный размер, он способен выдавать до 240 л сжатого воздуха в минуту при давлении 8 атмосфер. Такие поршневые компрессоры широко используются в автомастерских для покрасочных работ, подкачки шин и работы пневматического инструмента.